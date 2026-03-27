O time alternativo do Atlético-GO, formado por jogadores que pouco atuaram nos últimos jogos e pratas da casa, começou com vitória apertada, sobre o Anápolis, a participação na Copa Centro-Oeste. Em jogo morno, o Dragão ganhou de 1 a 0 do Galo da Comarca na noite desta quinta-feira (26), no Estádio Antônio Accioly.\nAs equipes goianas estão no Grupo B. O time atleticano fecha a rodada inicial em 2º lugar e se prepara para jogar domingo (29), com o Porto Vitória-ES, na cidade de Cariacica-ES. O Anápolis, que o lanterna da chave, recebe, no mesmo dia, o Tocantinópolis-TO, no Estádio Jonas Duarte.\nO meia Jader, que esperava por uma chance, se destacou no jogo e marcou o gol do Atlético-GO aos 13 minutos do segundo tempo.\nJader celebra primeiro gol marcado com a camisa do Atlético-GO (Guilherme Alves)