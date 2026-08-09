Palmeiras e Internacional, classificados às quartas de final da Copa do Brasil no meio da semana, voltaram a campo neste domingo (9) no Nubank Parque, em São Paulo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pouco produtivo, o jogo ficou no 0 a 0.\nO resultado foi melhor para os paulistas, que seguem com folga na liderança: são agora 48 pontos, nove a mais do que o vice-líder Flamengo, que tem dois jogos a menos e pode até reduzir a diferença,para seis pontos caso vença o Vitória no Maracanã ainda neste domingo.\nJá a equipe gaúcha sai da zona de rebaixamento, mas continua na beira, com 23 pontos, e pode retornar ao Z4 a depender do desempenho do Santos mais tarde contra o Athletico-PR.\nDepois de eliminarem Fortaleza e Corinthians, respectivamente, Palmeiras e Inter fizeram um primeiro tempo equilibrado, com os visitantes tomando a iniciativa nos minutos iniciais e a equipe mandante recuperando o controle da bola na sequência, mas sem grandes chances, exceto por uma tentativa de Allan pela direita, bem travada pelo defensor colorado Maripán.