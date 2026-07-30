Um líder disparado e um novo integrante na zona de rebaixamento. Os jogos da noite de quarta-feira (29), que abriram a 21ª rodada do Brasileiro, fizeram pequenas, mas profundas alterações na tabela. O Palmeiras voltou a ampliar a vantagem na ponta sobre o Flamengo. Já a parte inferior o campeonato ganhou um miniestadual gaúcho após vitória do Mirassol e empate do Inter-RS.\nConfira a tabela do Campeonato Brasileiro A arbitragem marcou a goleada do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Vitória, no Barradão, em Salvador. Novamente com três zagueiros, a equipe paulista foi superior e manteve toques de bola perto da área rival, mas sem dar trabalho para o goleiro Lucas Willians. Até que, no final da primeira etapa, o VAR entrou em ação.\nAos 37 minutos, o árbitro Alex Gomes Stéfano expulsou primeiro o zagueiro Cacá, em um lance em que ele nem havia marcado falta em Jhon Arias. No mesmo instante, o zagueiro Luan Cândido fez gestos com as mãos insinuando que o time estava sendo roubado. O VAR flagrou e Stéfano expulsou o atleta aos 40 minutos.