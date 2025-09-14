Depois de ter iniciado uma arrancada com a chegada do técnico Paulo Turra, o Vila Nova aumentou o jejum de vitórias ao empatar com o Remo por 1 a 1, no OBA, no último sábado (13). Há quatro jogos sem vencer, o Tigre tenta não repetir o que ocorreu entre a 9ª e a 13ª rodadas da Série B, quando a equipe ficou cinco partidas sem ganhar.\nO torcedor do Vila Nova tem saído frustrado do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Na última segunda-feira (8), em casa, o time largou na frente do Athletic-MG, mas sofreu o empate e saiu de campo com apenas um ponto. No sábado (13), o Tigre também abriu o placar diante do Remo, mas Júnior Todinho marcou contra e a equipe colorada desperdiçou novamente a chance de somar três pontos.\nPara piorar, o Vila Nova chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer. Antes dos tropeços contra Remo e Athletic-MG, o time havia empatado com a Chapecoense (2 a 2) e perdido para o Botafogo-SP (2 a 0). Essa sequência veio logo depois de duas vitórias nas duas primeiras partidas de Paulo Turra no comando, diante de Paysandu (1 a 0) e Goiás (2 a 0).