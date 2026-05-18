Passada somente cerca de meia hora da confirmação de seu nome na lista de convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Neymar já havia publicado três vídeos de alguns de seus principais patrocinadores nas redes sociais.\n"E o Neymar hein? O Neymar vai se entregar como nunca pelo Brasil", disse o jogador em uma das publis, da plataforma Mercado Livre.\nTambém foi publicado logo após a divulgação dos convocados um vídeo da fabricante de bebidas energéticas Red Bull celebrando a quarta Copa do Mundo a ser disputada pelo atacante do Santos, após a participação nas edições de 2014, 2018 e 2022.\nNeymar vai jogar se merecer jogar, diz Ancelotti\nA melhor campanha foi as semifinais contra a Alemanha, no fatídico 7 a 1, no Mineirão. Seguiram-se duas quedas nas quartas de final, contra a Bélgica (2 a 1) e a Croácia (4 a 2 nos pênaltis, após empate em 1 a 1). Atuou em 13 partidas na competição, com oito gols e quatro assistências.