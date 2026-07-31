Após divulgar os planos de vender as ações de uma nova empresa que ficaria responsável por gerenciar as atividades comerciais da Copa do Mundo, a Fifa conseguiu atrair uma reação negativa histórica dos principais atores do futebol mundial.\nDesde que o plano veio à tona, na terça-feira (28), a Uefa (entidade responsável pelo futebol da Europa) foi a crítica mais contundente, ameçando boicotar o Mundial caso a Fifa não reconsidera sua posição.\nNa mesma linha, a Concacaf (Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe) também rejeitou a proposta, citando "profunda preocupação com a falta de devido processo legal em torno da proposta", assim como a AFC (confederação asiática), que disse que a proposta "não pode, realisticamente, alcançar o amplo consenso e a unidade necessários para avançar".