A manutenção da base do sistema defensivo, o que menos perdeu atletas, é uma característica que se destaca na reformulação do elenco do Atlético-GO. Em 2026, o técnico Rafael Lacerda terá à disposição praticamente a defesa completa utilizada na Série B: o goleiro Paulo Vitor, os zagueiros Tito e Adriano Martins e o lateral esquerdo e capitão Guilherme Romão.Além deles, fazem parte do elenco os goleiros Vladimir e Léo e o zagueiro Heron, que atuaram algumas vezes na última Série B. Os laterais Renan Silva e Gustavo Daniel, oriundos da base, chegaram a treinar com o time no final da temporada e são opções.A principal novidade no sistema defensivo é a contratação do lateral direito Matheus Ribeiro, de 32 anos, mas com uma particularidade. Ele retorna ao Dragão após dez anos da conquista do principal título do clube, o da Série B de 2016, no qual foi titular e se destacou com boas atuações. Depois, passou por outros times e, em 2024 e 2025, atuou pelo CRB-AL.O Dragão manteve os três goleiros que atuaram na Série B. Paulo Vitor, de 37 anos, chegou por último, oriundo do futebol árabe, mas ganhou a posição e atuou 24 vezes. Ele deve ser o titular no início de 2026, mas terá a concorrência do não menos experiente Vladimir, de 36 anos e 10 partidas na Série B. O reserva se mostrou uma liderança no elenco e renovou o contrato por mais uma temporada. Léo, de 23 anos e prata da casa, jogou uma vez na Série B e continua no clube, que o havia emprestado nos anos anteriores.Na zaga, Adriano Martins e Tito se firmaram com Rafael Lacerda, que chegou ao Dragão em julho. Adriano Martins voltou de empréstimo ao Juventude, disputou 20 partidas e marcou dois gols. Tito chegou ao Atlético-GO por empréstimo junto ao Maringá-PR, entrou no time após a saída de Alix Vinícius e mostrou regularidade Com isso, o Dragão decidiu contratá-lo em definitivo - o vínculo será de três anos.A comissão técnica ganha outra opção na zaga. O clube contratou nesta terça-feira (30) o zagueiro Natã Felipe, de 24 anos e 1,82m, por empréstimo junto ao Juventude. Natã foi revelado pelo Grêmio, mas foi jogador que trabalhou com Rafael Lacerda no Aimoré-RS, em 2021. No Juventude, ele atuou poucas vezes em 2025. Foram somente duas atuações, pois teve lesões na temporada. Natã Felipe é a 11ª contratação do Dragão para 2026.Heron foi emprestado para o Londrina e o prata da casa Macedo vai permanecer no elenco.Nos outros setores, o Atlético-GO terá modificações. O volante Luizão se transferiu para o CRB, enquanto o jovem Ronald (cedido pelo Grêmio por empréstimo) não definiu o futuro dele. O meia Robert voltou ao Atlético-MG e, na vaga dele, a tendência é que Ariel, que foi escalado nas últimas rodadas da Série B, tenha mais chances.No ataque, havia a expectativa de contar com o prata da casa Yuri Alves, de 19 anos, mas ele foi negociado com o RB Bragantino-SP. Jean Dias, de 34 anos, chegou a ser improvisado na lateral direita, foi elogiado e será opção ofensiva. O clube também vai apostar na recuperação do atacante Derek, que volta de empréstimo ao futebol japonês.