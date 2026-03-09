Na manhã desta segunda-feira (9), o Vila Nova comunicou o desligamento do coordenador de performance Alexandre Lopes, com a justificativa de que o clube busca uma nova linha metodológica na preparação física. Marcelo Rohling e Danny Sérgio seguem no departamento.\nNeste ano, o Vila Nova vem sofrendo com uma grande quantidade de lesões. Desde a pré-temporada, o clube ainda não ficou com o departamento médico vazio - neste momento, o lateral direito Elias e o zagueiro Pedro Romano estão machucados, enquanto o meia-atacante Bruno Xavier passa por processo de transição física.\nA quantidade de lesões gerou desconforto interno e por parte da torcida, e o vice-presidente financeiro Hugo Jorge Bravo chegou a criticar publicamente o fator físico, dizendo que o Vila Nova "virou um açougue" e que haveria fortes cobranças em relação a isso.