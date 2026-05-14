Pela primeira vez desde que chegou ao Vila Nova, o técnico Guto Ferreira vive período de turbulência. Com a eliminação na Copa Centro-Oeste, o Tigre terá pela frente, até o final da temporada, apenas a Série B. Para obter o objetivo do acesso, a equipe colorada precisa corrigir erros e voltar a vencer no campeonato.\nEm três das quatro competições que o Vila Nova disputou em 2026, o time fracassou. No Campeonato Goiano, foi eliminado pelo rival Atlético-GO na semifinal. Na 4ª fase da Copa do Brasil, perdeu em casa, nos pênaltis, para o Confiança, clube que integra a Série C. Na semifinal da Copa Centro-Oeste, novamente caiu nos pênaltis no OBA, para o Anápolis, que também está na Série C.\nO Vila Nova nunca escondeu que o acesso é o principal objetivo do ano e que, se a participação na Série A de 2027 for assegurada, os desempenhos negativos nas demais competições vão perder força. No entanto, a equipe vai precisar contornar o período de turbulência atual.