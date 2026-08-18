Uma semana após anunciar que não renovaria o contrato do atacante holandês Memphis Depay, o Corinthians voltou atrás e acertou a renovação do acordo com o jogador.\nO anúncio foi feito na noite de segunda-feira (18) pelo presidente do clube, Osmar Stabile, que sofreu forte pressão de torcedores e de alas dentro do clube após optar por não estender o contrato.\nO próprio Memphis indicou que "reagiria fortemente" após a quebra do acordo que já estava acertado entre as partes.\nSegundo o dirigente, pesou para a reviravolta a redução na pedida salarial do holandês ao longo das negociações nos últimos dias.\n"Está subindo a documentação. No momento em que subir para o sistema, eu vou assinar", afirmou Stabile, em entrevista no Parque São Jorge.\nO anúncio veio ao término de reunião do Conselho de Orientação do Corinthians, que deu parecer favorável ao acordo de renovação com o astro europeu.