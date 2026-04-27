O Planalto, estreante em competições nacionais, faz campanha de destaque no Campeonato Brasileiro Feminino A3. A equipe goiana é líder do Grupo A2, vem de goleada de 5 a 1 sobre o Cresspom-DF e joga a última rodada por um empate para garantir a classificação às oitavas de final.\nNo último domingo (26), as Planaltinas golearam o Cresspom por 5 a 1, em casa, no estádio Annibal Batista de Toledo, e voltaram a vencer após duas rodadas.\nA partida marcou a estreia da treinadora Regiane Santos, que, no Sport, saiu do Brasileiro A3 à elite em apenas três anos. Ela liderou o time pernambucano nas conquistas do acesso à Série A2 em 2022 e à Série A1 em 2024. Além disso, ela carrega no currículo o tricampeonato pernambucano, de 2022 a 2024.\nLongão, fartlek, ritmo: série Corre que Dá explica todos os tipos de treino