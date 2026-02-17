Na semifinal do Goianão 2026, o Goiás vai enfrentar a Anapolina e defenderá um tabu que já dura mais de duas décadas - mais precisamente, 22 anos. Desde 2004, quando foi eliminado pelo Crac, o esmeraldino jamais caiu na semifinal para uma equipe do interior. Essa, inclusive, foi a única vez em que isso aconteceu na história.\nNo século XX, pelo Campeonato Goiano, o Goiás não ficou entre os quatro primeiros colocados nas edições de 1958, 1959, 1961, 1962, 1963, 1965, 1968, 1984 e 1995. Porém, quase todas elas, com exceção de 1995, não tiveram semifinal porque os formatos eram diferentes.\nNo século XXI, o Goiás disputou 22 das 25 semifinais de Campeonato Goiano e está classificado para a sua 23ª; só não esteve nas semis de 2020, 2021 e 2023. De lá para cá, o time chegou na final 19 vezes, conquistando o título em dez ocasiões e ficando com o vice-campeonato em nove. Somente em três edições das 22 que chegou até a semifinal desde 2001, o esmeraldino foi eliminado antes da decisão.