Em sua estreia no Vila Nova, o técnico Umberto Louzer analisou o empate de 1 a 1 contra o Criciúma, no OBA, e disse que a equipe teve várias chances de encerrar o jejum de vitórias na Série B e que faltou capricho nas finalizações. Porém, o comandante ressaltou que prefere ver “o copo meio cheio” no time colorado.\n“A equipe no 1º tempo produziu para sair com o placar até maior do que 1 a 0. É claro que dois dias de trabalho é algo muito precoce, mas aquilo que conseguimos passar de formação, fazer ajustes, conseguimos em algum momento do jogo executar. Depois do 1 a 0, conseguimos escapar em mais duas, três transições, que poderíamos ter uma finalização melhor, mas o que nos traz confiança é que, com pouco tempo de trabalho, eles (jogadores) mostraram que são capazes”, avaliou o treinador.\nLeia também