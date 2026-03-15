O Goiás foi campeão goiano neste domingo (15) e aumentou a vantagem para o Atlético-GO em número de títulos. O alviverde conquistou o 29º título do Campeonato Goiano confirmando a vantagem obtida contra o Dragão no jogo de ida da final e encerrou a seca de títulos com a conquista do Goianão em 2026.
(Veja, no fim do texto, a lista completa de campeões, vices e artilheiros)
Após vencer a primeira partida no estádio Antônio Accioly por 2 a 0, a equipe esmeraldina empatou por 0 a 0 com o Atlético-GO neste domingo (15), na Serrinha, e encerrou seu maior jejum sem conquistar o estadual. A última conquista tinha sido em 2018.
Goiás conquista 3º título invicto do Goianão; relembre a campanha