Dia 10 de novembro de 2024. Em uma jogadaça individual com direito a cavadinha no goleiro Éverson, do Atlético-MG, Plata marcou seu nome na história do Flamengo ao anotar o gol do título da Copa do Brasil. Passado um ano, o atacante vive uma fase vilã ao acumular expulsões em série pelo clube.
TRÊS EXPULSÕES EM MENOS DE TRÊS MESES
O Flamengo vencia o São Paulo nesta quarta-feira (5), de virada, por 2 a 1, na Vila Belmiro (SP), quando aos 21 minutos do segundo tempo Plata deu uma entrada dura no tornozelo esquerdo de Arboleda. O lance aconteceu somente três minutos após Samuel Lino colocar o Rubro-Negro na frente do marcador. Pouco depois, o Tricolor empatou, e o duelo terminou 2 a 2. Mesmo assim, o técnico Filipe Luís o absolveu de culpa.