Aparecidense e Goiatuba decidem, na tarde deste sábado (23), a partir das 16 horas, o futuro de ambos na Série D e na continuidade da temporada. Os dois goianos disputam a volta das oitavas de final no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, com vantagem do empate para a equipe local.Na partida de ida, houve vitória da Aparecidense por 3 a 2, no Sul do Estado, em jogo marcado por viradas no placar. Visitante, o Goiatuba avança às quartas de final se ganhar por dois ou mais gols de diferença. Se vencer por um gol de frente, a vaga será definida nos pênaltis.O adversário da fase seguinte será definido após os outros cruzamentos. Dono da segunda melhor campanha até agora nas três fases, a Aparecidense (39 pontos) vai garantir o 1º ou 2º lugar geral se vencer novamente o Goiatuba. Se empatar, pode garantir a 3ª posição.Esse detalhe é importante, pois a Aparecidense decidirá em casa o acesso à Série C contra o adversário com colocação inferior (8º, 7º ou 6º lugares). O Goiatuba tem 26 pontos, está em 15º lugar no geral e, caso se classifique, deve decidir fora de casa o acesso à Série C.Chegar às quartas de final da Série D significa ficar a duas partidas do acesso à Série C. A Aparecidense busca reconquistar esta condição, pois foi a campeã da Série D de 2021 e garantiu o direito de jogar a Terceirona nacional em 2022. Também jogou a competição em 2023 e 2024, quando foi rebaixada.O Azulão do Sul também busca garantir o calendário em nível nacional, no projeto de reconstrução do clube, na próxima temporada.Os dois clubes fizeram campanhas ruins no Goianão de 2025, não se classificaram entre os oito melhores e não garantiram vagas à Série D de 2026. Ou seja, o eliminado neste sábado (23) não terá calendário nacional garantido no próximo ano, a não ser que ocorram mudanças promovidas pela CBF - a entidade estuda ampliar o número de participantes na 4ª Divisão nacional na temporada que vem. Por enquanto, o futebol goiano tem Crac, Inhumas e Abecat Ouvidorense garantidas na Série D de 2026.A Aparecidense precisa do empate para se classificar e defende a invencibilidade de nove partidas na Série D - a última derrota se deu no dia 7 de junho, quando perdeu de 3 a 1 para o Luverdense, em Lucas do Rio Verde (MT). O último revés do clube de Aparecida de Goiânia como mandante foi pela Copa do Brasil, em que foi goleado (4 a 1) pelo Fluminense. Porém, o jogo ocorreu em Brasília-DF, no Estádio Nacional Mané Garrincha - a direção da Aparecidense vendeu o mando de campo por causa do apelo gerado pelo adversário (Fluminense).Para o Goiatuba, mesmo com a desvantagem nas oitavas de final, conquistar bons resultados fora de casa não foi um problema na Série D. A primeira vitória foi a goleada (4 a 1) sobre o Cascavel-PR. O time do Sul goiano também venceu outros adversários na 1ª fase, como Cianorte-PR (3 a 2), Itabirito-MG e Inter-SP (ambos por 1 a 0) e, na 2ª fase, eliminou o São José-RS em Porto Alegre - vitória de 2 a 1.