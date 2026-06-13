-Lula - seleção brasileira (1.3421690)\nO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mandou um recado para a seleção brasileira neste sábado (13), horas antes da estreia contra Marrocos. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele pediu que o técnico Carlo Ancelotti aconselhe os jogadores a demonstrar garra e alma durante a disputa da Copa do Mundo.\n"São jogadores que você sabe que podem fazer o que espera que façam. Portanto, dê um conselho para esses meninos: além de jogar a bola que vocês sabem jogar, joguem com um pouco de alma. Quando caírem, levantem e vão tirar a bola do adversário."\nLula também pediu que o time seja objetivo. "Lembre-se de uma coisa: o que vale é chutar a bola no gol do adversário e ela entrar. O que vale é bola no gol do adversário. Então, sempre que puder, pelo amor de Deus, chute."