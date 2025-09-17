O Vila Nova pode ter um reforço caseiro para a reta final da Série B. O atacante Emerson Urso, que não entra em campo desde fevereiro deste ano, está em fase final da recuperação de lesão e deve voltar a ser relacionado para uma partida ainda neste mês.\nContratado por empréstimo em 2024, junto ao Botafogo, e em definitivo em 2025, Emerson Urso teve um bom início de temporada com o Vila Nova. Começou os dois primeiros jogos do ano no banco de reservas, e após o terceiro conquistou a titularidade no time que era treinado por Rafael Lacerda.\nA partir dali, Emerson Urso engrenou sequência de partidas, foram oito, e marcou um golaço de antes do meio-campo no clássico diante do Atlético-GO, no Antônio Accioly. Seu último jogo foi no dia 23 de fevereiro, quando entrou no 2º tempo da vitória por 2 a 1 sobre a Jataiense.