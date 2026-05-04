O empate por 0 a 0 do Atlético-GO com o Juventude, na noite deste domingo (3), mostrou problemas repetitivos em campo para o Dragão. Jogando em casa, no Estádio Antônio Accioly, o rubro-negro dominou o primeiro tempo, foi superior ao adversário, poderia abrir uma diferença no placar e desperdiçou pênalti duas vezes - o atacante Gustavo Coutinho parou na defesa do goleiro Jandrei, na primeira cobrança, mas houve irregularidade no lance e o jogador atleticano carimbou a trave.\nNo segundo tempo, o Atlético-GO pouco atacou, foi previsível e viu o time gaúcho segurar o placar sem gol. O presidente do clube, Adson Batista, criticou a atuação da equipe.\nO desempenho atleticano joga pressão sobre o trabalho do técnico Eduardo Souza, assim como da preparação física. O treinador, que voltou ao clube como aposta do dirigente - Eduardo Souza foi campeão da Série D (2025) e do Catarinense (2026) pelo Barra-SC -, não se encontra numa situação cômoda. Adson Batista disse que pretende fazer “reflexões durante a semana”. O trabalho do técnico está na lista de avaliações. Por enquanto, ele deve seguir no cargo.