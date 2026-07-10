A empresa JZ Engenharia solicitou ao Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), o prazo extra de 30 dias para concluir a nova troca total do asfalto do Autódromo Internacional Ayrton Senna. A nova previsão é que o equipamento esportivo fique disponível para competições a partir de novembro, segundo a secretaria.\nA previsão anterior da conclusão da obra era de 120 dias a partir do fechamento do autódromo, que ainda não ocorreu e está previsto para a próxima segunda-feira (13). Agora, o novo prazo é de 150 dias, mas a Seel insiste que o local será reaberto em novembro.\nSegundo a Seel, novos estudos técnicos foram feitos e apontaram “a necessidade de um período maior para a execução e a cura do novo pavimento asfáltico” durante o processo da troca total do asfalto do autódromo.