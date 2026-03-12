Glenda Martins, de 48 anos, começou a correr em busca de qualidade de vida e atualmente se prepara para disputar os 10 km da 3ª edição do Movimenta Goiânia, corrida de rua realizada pelo POPULAR e que está com inscrições abertas e celebra o movimento em prol da saúde, do bem-estar e da comunidade esportiva.\nInscreva-se aqui no 3º Movimenta Goiânia\nCom percursos de 5 e 10km, a corrida será realizada no dia 12 de abril, com largada às 6h30, em Goiânia.\nConciliar trabalho, maternidade e esporte é um desafio. Para Glenda Martins, de 48 anos, empresária e corredora, a rotina é cansativa, mas ela nem pensa em deixar a corrida de lado. A atividade se tornou parte fundamental do dia a dia e também um momento de cuidado pessoal em meio às responsabilidades.\nGlenda terá pela frente um novo desafio, o percurso de 10 km da 3ª edição do Movimenta Goiânia. Para conseguir manter os treinos mesmo com a agenda cheia, a corredora precisa começar o dia cedo, com uma rotina sem falhas.