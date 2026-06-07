O Brasil venceu o Egito por 2 a 1, neste sábado (6), em Cleveland (EUA), no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo 2026. Depois de um primeiro tempo enroscado para a seleção, Endrick decidiu no segundo tempo no Huntington Bank Field.\nAlém dele, quem também fez gol para o time de Ancelotti foi Bruno Guimarães, ainda na etapa inicial. Depois de um passe errado de Marquinhos, o Egito chegou a empatar com Ziko. Esse é o apelido de Mostafa Zaky, dado pelo pai dele em homenagem ao ídolo do Flamengo. O amistoso trouxe uma preocupação médica: Wesley saiu machucado, com dores na virilha, ainda aos 16 minutos do primeiro tempo e deu lugar a Danilo.\nAssim como diante do Panamá, no Maracanã, o Brasil mudou praticamente o time todo na virada do primeiro para o segundo tempo, em mais uma leva de testes de Ancelotti e colheu os frutos de quem entrou com apetite. Agora, o foco passa a ser o Marrocos. Sábado, às 19h (de Brasília), será para valer. É Copa do Mundo, amigos!