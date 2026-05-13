O atacante Endrick voltará para o Real Madrid para treinar para a Copa do Mundo após realizar seu último jogo no empréstimo pelo Lyon, contra o Lens, no domingo (17).
O QUE ACONTECEU
Após a partida, Endrick seguirá para Madri, onde deve acompanhar a convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo ao lado de familiares. Ele disputa uma das posições no ataque.
Caso seja convocado, o atacante seguirá treinando no Real até se apresentar à seleção brasileira. A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pelo UOL.
A convocação de Ancelotti será na próxima segunda-feira, dia 18, às 17h. A pré-lista com 55 nomes já foi enviada para a Fifa.
Emprestado ao Lyon desde janeiro, o atacante tem se destacado no clube francês. A tendência é que ele seja incorporado ao elenco merengue para a próxima temporada.