A vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, no clássico disputado no último sábado (26), na Serrinha, trouxe ao Atlético-GO os três pontos e a presença no G6 da Série B, mas o resultado provocou desgaste entre o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, e o goleiro Paulo Vitor. Nesta segunda-feira (28), as duas partes sinalizaram um acordo para selar a paz no clube, que vive o melhor momento dele na Série B, em 6º lugar (49 pontos) e à espera do confronto contra o América-MG, clube ameaçado de rebaixamento à Série C, numa partida decisiva que será disputada na tarde do próximo sábado (3), no Estádio Antônio Accioly.\nNesta segunda-feira (28), dois dias após o clássico, Adson Batista não se estendeu muito sobre a polêmica, mas disse que o acordo entre ele e Paulo Vitor “está bem encaminhado” e que o desgaste “será resolvido” entre as partes.