Aparecidense e Centro Oeste vão jogar o playoff pela permanência no Campeonato Goiano. Os times, que terminaram em 10º e 11º, respectivamente, vão se enfrentar em dois jogos, que ainda terão datas e horários definidos pela Federação Goiana de Futebol (FGF).\nO Inhumas, 12º colocado, já está rebaixado para a Divisão de Acesso. O segundo rebaixado sairá do confronto entre Aparecidense e Centro Oeste.\nSerão dois jogos. O primeiro com mando do Centro Oeste, por ter terminado em 11º, com a decisão na casa da Aparecidense, que foi a 10ª colocada.\nAs campanhas na fase de classificação continuarão sendo consideradas. As duas equipes tiveram seis pontos, com uma vitória, três empates e quatro derrotas. A Aparecidense ficou à frente na tabela por ter melhor saldo de gols: -4 contra -11 do Centro Oeste.\nComo as campanhas seguirão sendo contabilizadas, a Aparecidense joga por dois empates para garantir a permanência. O Centro Oeste precisa somar mais pontos que o Camaleão para assumir a 10ª colocação.