O torcedor do Goiás não deve esperar por mudanças drásticas na forma como o time esmeraldino jogará em 2026, apesar da recente mudança no comando técnico. Daniel Paulista, novo treinador do clube goiano, tem ideias de jogo que se assemelham, em partes, aos trabalhos de alguns dos técnicos que passaram pela equipe alviverde em 2025.\nOs últimos trabalhos de Daniel Paulista foram marcados por situações que o torcedor do Goiás viu na equipe esmeraldina ao longo de 2025: mudanças táticas entre partidas, sem preferência por domínio amplo da posse de bola, jogo vertical e direto, além de variação no estilo defensivo.\nEsses cenários foram trabalhados por Daniel Paulista nos últimos clubes que o treinador de 43 anos comandou: Sport, Remo e CRB.\nDaniel Paulista não tem preferência por ter amplo domínio da posse de bola. No Sport, no Brasileirão, por exemplo, a média variou entre 40% a 47% - o Goiás teve 48,9% de média por partida na Série B (a 13ª da competição). O treinador, no entanto, exige organização tática do elenco.