O segundo período para contratações no futebol brasileiro começou nesta segunda-feira (20) e o Atlético-GO ainda não conseguiu registrar oito reforços para a sequência da Série B. O clube rubro-negro segue com transfer ban da Fifa ativo e ainda busca solução do problema para inscrever as últimas contratações.\nO presidente Adson Batista disse ao POPULAR, nesta segunda-feira, que segue “trabalhando muito para resolver o mais rápido possível”. No sábado (17), depois do empate com o Athletic-MG, o dirigente revelou que o acordo para solucionar a pendência “está nos finalmentes”. Ele espera ter a liberação para registrar os reforços ainda nesta semana.\nO Atlético-GO é um dos quatro clubes da Série B que estão com transfer ban da Fifa ativo. Os outros são América-MG, CRB e Ponte Preta. A punição ao clube goiano prevê a impossibilidade de regularizar jogadores por três janelas de transferências. A primeira começou nesta segunda-feira.