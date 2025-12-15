Desde o fim da Série B, o Vila Nova está no mercado de transferências. Um dos nomes no radar há mais tempo é o do atacante Janderson, que chegou a ter um acordo encaminhado com o Tigre, mas a situação esfriou por causa do Ceará.\nA 38ª rodada da Série B foi disputada no dia 23 de novembro. Janderson, que fazia parte do elenco do Remo e fez 33 jogos, dois gols e seis assistências pelo time na temporada, conquistou o acesso à Série A com a equipe paraense.\nApesar do objetivo assegurado, o atacante terminou como reserva e em momento de instabilidade. Por isso, o Remo optou por não renovar o contrato de empréstimo com o Ceará, dono dos direitos de Janderson. Foi então que o Vila Nova enxergou a oportunidade de trazê-lo para a disputa da Série B de 2026.\nPara 2026, Vila Nova aposta em atletas com pouca minutagem neste ano