No jogo desta quarta-feira (19), às 19h30, no OBA, pela 38ª rodada da Série B, o volante Ralf fará a sua despedida oficial do Vila Nova, com direito a homenagens. A diretoria colorada tentou renovar com o atleta até o final do Goianão 2026, mas as partes não entraram em um acordo porque o jogador busca um vínculo até o fim do ano.\nLeia também\n+ Goianão 2026 terá três grupos na 1ª fase; número de datas e dia de início dependem do fim da Série B\nApós três temporadas no Vila Nova, Ralf, de 41 anos, não fará mais parte do elenco. Ele completará a marca de 160 jogos com a camisa colorada, tendo sido capitão em diversas ocasiões e titular nas campanhas da Série B de 2023 e 2024, em que o time brigou pelo acesso. Em 2025, venceu o Estadual.\nEm nota, o Vila Nova ressaltou a declaração de Ralf após o título do Campeonato Goiano, de que aquele tinha sido o título mais importante de sua carreira, mesmo tendo em seu currículo troféus como do Mundial e da Libertadores pelo Corinthians.