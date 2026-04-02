Carlo Ancelotti pretendia utilizar os amistosos do Brasil contra França e Croácia, na última janela de duelos internacionais antes da convocação para a Copa do Mundo, para dar entrosamento ao time que considera titular. Afinal, eram apenas a nona e a décima partidas da formação verde-amarela sob seu comando.\nMúltiplos desfalques inviabilizaram o plano, e o jeito foi dar chance a atletas que vinham atuando pouco -ou que nunca haviam atuado- pela seleção. Nesse sentido, o resultado foi positivo, já que vários daqueles considerados reservas tiveram bons desempenhos.\n"O que me deixa satisfeito é que os novos que estiveram aqui aproveitaram a oportunidade. Aumenta a dúvida para a lista definitiva", disse o italiano, que anunciará os nomes dos 26 convocados para a Copa em 18 de maio.\nUm dos "novos" que chamaram a atenção foi o meio-campista Danilo, que entrou bem na parte final da derrota por 2 a 1 para a França e teve performance ainda melhor no triunfo por 3 a 1 sobre a Croácia. Trabalhou de área a área, marcou o primeiro gol, deu passo enorme para ser chamado ao Mundial e pode até ter colocado em xeque o posto de titular de Bruno Guimarães -fora dos compromissos recentes por lesão.