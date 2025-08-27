Na manhã desta quarta-feira (27), o volante Enzo Bizzotto se juntou ao elenco colorado e iniciou seus primeiros trabalhos no CT Vila do Tigre. O jogador que estava na Aparecidense terá vínculo com o Vila Nova em definitivo até o dia 30 de novembro de 2027, segundo apuração do POPULAR, e aguarda regularização no BID para poder estrear.\nEm seu primeiro dia no Vila Nova, Enzo Bizzotto ficou apenas na academia e não foi a campo. Titular da Aparecidense nesta temporada, com 32 jogos, dois gols e uma assistência, o meio-campista atuou nos 90 minutos dos confrontos de ida e volta contra o Goiatuba, em que o Camaleão acabou sendo eliminado na Série D.\nLeia também\n+ Vila Nova tem três ausências e dois retornos para partida contra a Chapecoense\nA sua mais recente partida foi disputada no dia 23 de agosto, então ele chega apto fisicamente para ser utilizado pelo técnico Paulo Turra caso seja regularizado na CBF a tempo do próximo jogo. O Vila Nova entra em campo na segunda-feira (1º), às 19 horas, para enfrentar a Chapecoense na Arena Condá, pela 24ª rodada da Série B.