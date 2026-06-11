Os 30 atletas que participarão da 33ª Caminhada Ecológica, entre os dias 20 e 25 de julho, foram definidos pela coordenação técnica. A lista foi apontada após a realização da seletiva, nos dias 30 e 31 de junho, na pista do Parque Macambira Anicuns, em Goiânia, no Setor Faiçalville. Entre os selecionados, que são 25 homens e 5 mulheres, há oito atletas estreantes. Os demais participaram pelo menos uma vez do projeto, uma realização do jornal O Popular e do Grupo Jaime Câmara (GJC).\nA seletiva foi a etapa inicial do processo de formação da equipe. O próximo passo para os 30 selecionados será passar pelo crivo de avaliações clínicas, no Laboratório Padrão, e nos testes cardiológicos, no CRD (Centro de Recursos Diagnósticos) Medicina Diagnóstica - os centros de saúde são em Goiânia. Os atletas serão avisados na próxima semana sobre as datas, horários e locais dos exames.