Cinco clubes goianos iniciam neste final de semana a disputa da Série D, que terá novidades para a temporada de 2026. Abecat, Aparecidense, Crac, Goiatuba e Inhumas serão os representantes do futebol goiano que tentarão o acesso neste ano. A 4ª Divisão do futebol nacional terá novo formato, com mais clubes e mais vagas de acesso à Série C.\nA Série D agora passa a contar com 96 clubes, ao invés de 64, e se estende até 13 de setembro, com 24 datas no total. A primeira fase terá 16 grupos, com seis equipes em cada. Serão dez rodadas, em dois turnos. Os quatro primeiros de cada chave se classificam para a 2ª fase.\nNa sequência, 64 clubes se enfrentam em mata-mata de ida e volta. Os 32 classificados para a 3ª fase garantem vaga automaticamente para a Série D de 2027.\nNas quartas de final, os eliminados (quatro times) disputarão um playoff para decidir duas vagas na Série C. Já os semifinalistas garantem o acesso à terceira Divisão do País. O campeão da Série D, além do acesso, também garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil.