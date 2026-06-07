O meio-campista Christian Eriksen, da Dinamarca, passou mal durante o amistoso contra a Ucrânia, neste domingo (7), e precisou ser atendido às pressas em campo. A Federação Dinamarquesa de Futebol publicou uma nota e informou que o jogador está bem, assim como uma explicação por parte do médico da seleção.\n"Christian Eriksen está consciente e se sente bem dentro das circunstâncias", informou a Federação Dinamarquesa de Futebol.\n"Christian está bem e saiu do campo por conta própria. Pelo que vejo, o marca-passo está funcionando como deveria. Ele ficou ausente por um breve período, mas recuperou a consciência muito rapidamente. Agora ele será submetido a exames adicionais no hospital para descobrir o que causou o incidente. Estamos em contato constante com ele e com os médicos do hospital. Mas Christian está bem, e ele me pediu para transmitir a todos os jogadores que está tudo certo com ele", disse Morten Boesen, médico da seleção dinamarquesa.