Líder da Série B, o Goiás tem uma disputa interna por uma vaga no ataque para o jogo contra o Juventude. Cadu, que fez o gol da vitória sobre o Criciúma na rodada passada, e Jean Carlos, que é o titular desde o início da temporada, disputam posição para o jogo deste sábado (11).\nA princípio, essa é a única dúvida do técnico Daniel Paulista. O restante do time deve ser o mesmo que iniciou a vitória sobre o Criciúma com: Tadeu; Rodrigo Soares, Luisão, Lucas Ribeiro e Nicolas; Filipe Machado, Lourenço, Gegê e Lucas Lima; Anselmo Ramon e Cadu (Jean Carlos).\nA disputa entre Cadu e Jean Carlos é por ordem técnica. Caso o técnico Daniel Paulista entenda que o jogo contra o Juventude exige postura mais física, Cadu deve ser o escolhido. Caso contrário, Jean Carlos vai iniciar o jogo.\nOs desfalques do Goiás seguem o lateral direito Diego Caito, que se recupera de uma cirurgia para tratar quadro de apendicite, e o volante Lucas Rodrigues, que voltou a treinar após sofrer sua segunda entorse no tornozelo, mas ainda não voltará a ser relacionado.