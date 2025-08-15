O técnico Vagner Mancini tem uma dúvida no meio de campo do Goiás para o duelo contra o Vila Nova. O volante Juninho cumprirá suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos e não vai jogar o clássico no OBA, neste sábado (16).\nAo longo da semana, o treinador esmeraldino analisou três possibilidades para a vaga de Juninho: Gonzalo Freitas e Rafal Gava são os favoritos, mas outra alternativa é a escalação do zagueiro Lucas Ribeiro, que voltou a jogar na rodada passada e atuou de maneira improvisada como volante.\nO ataque deve ser mantido com Wellington Rato na função do atacante Pedrinho, que está fora do clássico por causa de uma lesão muscular.\nA provável escalação do Goiás para o clássico tem: Tadeu; Diego Caito, Messias, Titi e Willean Lepo; Marcão, Gonzalo Freitas (Rafael Gava ou Lucas Ribeiro) e Moraes; Wellington Rato, Anselmo Ramon e Jajá.