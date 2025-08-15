O Vila Nova encerrou na manhã desta sexta-feira (15) a preparação para o clássico contra o Goiás, que será disputado no sábado (16). O técnico Paulo Turra, que venceu em sua estreia, deve fazer poucas alterações na formação titular.\nO lateral Elias volta à escalação inicial após cumprir suspensão na última rodada e vai ocupar a vaga de Pedro Romano. No ataque, sem contar com Ruan Ribeiro, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Paysandu, o treinador possui mais dúvidas.\nGuilherme Parede é o único garantido no ataque. Três atletas disputam as outras duas posições: Júnior Todinho, André Luis e Vinícius Paiva.\nO meio de campo com Ralf, João Vieira e Dodô deve ser mantido no clássico. Há também uma dúvida na zaga, já que Weverton e Walisson Maia disputam posição.\nA provável escalação do Vila Nova tem: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Weverton (Walisson Maia) e Willian Formiga; Ralf, João Vieira e Dodô; Guilherme Parede, Júnior Todinho e André Luis (Vinícius Paiva).