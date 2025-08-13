Escanteios no futebol se tornaram ao longo dos anos uma maneira eficiente para marcar gols e aproximar equipes de vitórias. Vila Nova e Goiás, que vão disputar o clássico goiano no próximo sábado (16), são especialistas no assunto na Série B e estão entre os times que mais usam cobranças de escanteios para marcar gols na competição.\nEm termos de porcentagem, o Vila Nova é o que mais usou jogadas de escanteios para marcar: 25% (cinco de 20 gols). O Goiás também marcou cinco vezes, com percentual de 17% dos (28) gols marcados na competição. O Cuiabá fez cinco gols após escanteios, equivalente a 20,8% dos gols feitos pela equipe - foram 24.\nEm uma competição equilibrada, os escanteios se tornam uma maneira de vencer jogos e esse momento do jogo pode ser uma forma dos rivais goianos decidirem o clássico no próximo sábado (16), no OBA.