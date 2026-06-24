A seleção brasileira entra em campo nesta quarta-feira (24) em busca da classificação e da liderança do Grupo C da Copa do Mundo. A partir das 19 horas (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, o Brasil encara a Escócia pela 3ª e última rodada da chave. A partida deve marcar o retorno de Neymar aos gramados.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, estatísticas)\nO camisa 10 não será titular, mas tem grandes chances de entrar no decorrer da partida, principalmente no segundo tempo, e jogar alguns minutos. Neymar foi liberado nos últimos dias para jogar pela primeira vez neste Mundial. Ele se recuperou de uma lesão de grau 2 na panturrilha e participou dos últimos três treinos com o elenco brasileiro.\nA última vez que Neymar jogou pela seleção brasileira foi em 17 de outubro de 2023, na derrota por 2 a 0 para o Uruguai durante as Eliminatórias. Nesta temporada, o camisa 10 atuou pela última vez no dia 17 de maio na partida entre Santos e Coritiba, pela Série A. Foi neste jogo que ele sofreu a lesão na panturrilha que o deixou indisponível nas duas primeiras rodadas da Copa do Mundo.