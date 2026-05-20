O atacante Esli Garcia voltou a ganhar espaço no Goiás e celebrou o bom momento com a camisa esmeraldina. Sob comando do técnico Daniel Paulista, o venezuelano tem se tornado uma espécie de 12º jogador e mudado o cenário de jogos nos últimos compromissos da equipe goiana na temporada.No último sábado (16), Esli Garcia deu a assistência para o gol marcado por Kadu na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP. Mais uma vez, o venezuelano saiu do banco de reservas e ajudou a mudar o cenário de uma partida do Goiás. Ele já vinha se destacando em jogos passados, especialmente contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil.Na temporada, Esli Garcia só fica atrás do volante Juninho entre os atletas que mais saíram do banco de reservas e atuaram pelo Goiás. O venezuelano entrou no decorrer das partidas em 11 oportunidades. O mesmo número foi registrado pelo atacante Bruno Sávio e pelo lateral direito Rodrigues. O volante Juninho saiu da reserva em 14 oportunidades.Na Série B, Esli Garcia jogou cinco partidas, sendo quatro a partir do banco de reservas. No elenco esmeraldino, só Bruno Sávio tem mais participações entrando no decorrer dos jogos (cinco oportunidades).Desde que Esli Garcia foi contratado pelo Goiás, no ano passado, o venezuelano ostenta o status de 12º jogador. No elenco, considerando atletas que atuaram em 2025 e 2026, o atacante é, ao lado do atacante Pedrinho, o atleta que mais saiu do banco de reservas em jogos do clube goiano: 25 vezes. Esli Garcia tem 34 partidas pelo time esmeraldino.O atacante venezuelano tem aproveitado as oportunidades e ganhando a confiança do técnico Daniel Paulista. Nos últimos seis jogos do Goiás, Esli Garcia jogou cinco vezes. Neste recorte, ele marcou um gol no empate por 2 a 2 com o Cruzeiro pela ida da 5ª fase da Copa do Brasil e deu assistência do gol marcado por Kadu na vitória sobre o Botafogo-SP na última rodada da Série B.“O professor (Daniel Paulista) acredita muito em mim, nossa relação é boa. Ele tem boa relação com todos. Quero jogar e me divertir. Estou mais tranquilo e feliz, tenho que agradecer ao professor que está me dando oportunidades”, comentou Esli Garcia, que em 2025 conviveu com algumas lesões e não conseguiu ter sequência.Para o venezuelano, o importante é jogar. Independentemente como titular ou saindo de reservas. “Uma coisa é treinar, outra é jogar. Ele (Daniel Paulista) sabe preparar o jogo, quando mexer no time. Todos trabalham para jogar. Pra mim, jogar é felicidade. Sempre que jogo tento dar o melhor de mim. Eu trabalho no dia a dia, quero melhorar e jogar sempre”, acrescentou o atacante do Goiás.