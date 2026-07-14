A Espanha venceu a França por 2 a 0 e é a primeira finalista da Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira (14), no AT&T Stadium, em Dallas (EUA), os espanhóis contaram com gols de Oyarzabal e Pedro Porro para baterem os franceses na semifinal do Mundial.\nCom o resultado, a Espanha vai à final da Copa do Mundo e aguarda o adversário na decisão. Será Argentina ou Inglaterra, que se enfrentam na outra semifinal nesta quarta-feira (15), em Atlanta (EUA), a partir das 16 horas (de Brasília).\nA final da Copa do Mundo será em Nova York (EUA), no domingo (19), a partir das 16 horas (de Brasília).\nEliminada na semifinal, a França vai disputar a disputa do 3º lugar com o perdedor entre Argentina e Inglaterra. O duelo será no sábado (18), a partir das 18 horas (de Brasília), no estádio Hard Rock, em Miami (EUA).