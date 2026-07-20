O título da Copa do Mundo neste domingo (19) fez a Espanha igualar França e Uruguai com duas conquistas do Mundial. Os espanhóis bateram a Argentina, por 1 a 0, no estádio Metlife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ferran Torres fez o gol do título, na prorrogação.\nNo ranking de títulos, a Espanha deixa a Inglaterra para trás. Os ingleses venceram apenas um título, em 1966.\nO outro título da Espanha foi conquistado em 2010, na África do Sul. Na ocasião, venceram a Holanda, com gol de Iniesta, na prorrogação.\nEspanha vence a Argentina na prorrogação e é bicampeã do mundo\nEspanha mantém identidade, aprimora processo e é premiada com título da Copa do Mundo\nMbappé termina Copa do Mundo como artilheiro e recordista na história do Mundial\nA Argentina segue como tricampeã, atrás da Alemanha e Itália. O Brasil, com cinco títulos, permanece como maior campeão da Copa do Mundo.