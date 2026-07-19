A Espanha é bicampeã da Copa do Mundo! Neste domingo (19), os espanhóis dominaram e anularam a Argentina, mas sofreram para conseguir passar pelo goleiro Dibu Martínez. Após 20 finalizações na decisão, La Roja superou o defensor argentino para vencer por 1 a 0, com gol de Ferran Torres no segundo tempo da prorrogação.\nO filme de 2026 foi o mesmo do primeiro título da Espanha em 2010. Na ocasião, os espanhóis empataram sem gols com a Holanda no tempo regulamentar e marcaram o gol do título na prorrogação com Iniesta.\nA Espanha mantém o 100% de aproveitamento nas decisões de Copa. Foi o segundo título dos espanhóis em duas finais. A Argentina, que disputou sua sétima final na história, fica com seu quarto vice.\nA próxima edição da Copa do Mundo masculina vai ocorrer em 2030, entre os dias 8 de junho a 21 de julho. Em formato inédito, o Mundial vai ocorrer em seis países de três continentes. A maior parte dos 104 jogos será nos três países-sede principais: Espanha, Portugal e Marrocos.