A final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha será disputada por jogadores que são os rostos das atuais gerações das seleções. Lionel Messi, de 39 anos, e Lamine Yamal, de 19 anos, estão separados por 20 anos de idade e por isso vivem momentos diferentes nas carreiras. No próximo domingo (19), um deles será campeão mundial.Na história do futebol, Messi é sempre citado como um dos três melhores jogadores. A discussão não tem uma preferência na posição em que ele se encaixa, mas ele está entre atletas históricos do esporte. Yamal, ao contrário, está em seu início de trajetória, mas já mostra que é um dos astros em ascensão. Eles são os rostos das atuais gerações de Argentina e Espanha.A paixão do torcedor argentino por Lionel Messi é tão grande que seu nome costuma ser citado nas músicas que embalam a Argentina durante as últimas Copas. Na atual edição, a canção foi feita pelo cantor Pablo “Palmito” Quintana e é chamada “La cuarta estrella”. A música ganhou arquibancadas, mas costuma ser cantada pelos próprios jogadores após os jogos da Copa.Nos trechos finais, a letra pede o título da Copa do Mundo pela Argentina, por Diego Maradona e faz referência a Messi.“Quiero ver la cuarta estrella (Quero ver a quarta estrela) Brillar en la camiseta (Brilhar na camisa) Soy argento de la cuna hasta el cajón (Sou argentino desde o berço até o caixão). Por Malvinas, por El Diego (Pelas Malvinas, pelo Diego) Por la última de Leo (Pela última de Leo) Argentina, quiero verte bicampeón (Argentina, quero te ver bicampeã)”.Messi não declarou oficialmente se a atual edição da Copa do Mundo é a sua última, mas a tendência é que seja o último Mundial que o camisa 10 dispute na carreira.Desde que disputou sua primeira Copa, em 2006, Messi foi cobrado e se tornou a principal esperança de liderar a geração da Argentina, que não vencia o Mundial desde 1986. A conquista bateu na trave em 2014, com o vice-campeonato para a Alemanha no Brasil, e a glória foi conquistada em 2022, após superar a França e alcançar o tricampeonato no Catar.Para se despedir das Copas, Messi buscará sua segunda taça e é o meio que ele encontrará para ficar ainda mais eternizado na história do futebol.Messi lidera uma geração que tem nomes experientes, casos do goleiro Dibu Martínez (33 anos), o lateral Tagliafico (33 anos) e o zagueiro Otamendi (38 anos), mas também alguns atletas que devem participar de outras Copas, casos de Mac Allister (27 anos), Nico Paz (21 anos), Enzo Fernández (25 anos), Thiago Almada (25 anos), Giuliano Simeone (23 anos) e Julián Álvarez (26 anos).Quem é o presente e o futuro é Lamine Yamal. O atacante de 19 anos é a nova sensação do futebol espanhol e está apenas em sua primeira Copa do Mundo. Na edição de estreia, poderá ser campeão do mundo e ampliar um período de conquistas para a Espanha.Yamal seguiu os passos justamente de Messi. Cria do Barcelona, jogou futsal pelo clube catalão e participou de todas as categorias na base, sempre muito novo em relação à categoria. Quando tinha 16 anos, por exemplo, já jogava na equipe sub-19. Quando fez 17 anos, já estava sendo convocado para a seleção principal da Espanha e disputou todos os jogos da campanha do título da Eurocopa de 2024. Marcou um gol e distribuiu quatro assistências, uma delas na final contra a Inglaterra.As conquistas bem cedo lembram o começo de Messi no futebol. Pelo Barcelona, o argentino empilhou taças e construiu o nome que o coloca entre os maiores na história do esporte. A diferença entre eles é que Yamal tem tido maior destaque por sua seleção, algo que Messi demorou a conquistar.Yamal é o jogador mais novo da Espanha, mas a idade não é um problema para o ponta espanhol. Ele jogou todas as partidas da seleção, tem um gol e é o jogador que, em um lance, consegue mudar a história do jogo.Outra diferença entre os craques é o peso que cada um carrega. Na Argentina, Messi sempre foi cobrado por títulos e isso abalou a relação do camisa 10 em alguns momentos de crise. Yamal também passa por isso, como todo atleta, mas com intensidade menor. Na Espanha, em que o coletivo é destaque, outros atletas se destacam. São os casos de Dani Olmo (28 anos), Fabián Ruiz (30 anos), Rodri (30 anos), Pedri (23 anos), Pedro Porro (26 anos) e Cucurella (27 anos).Yamal é o nome de uma geração espanhola que terá a chance de fazer história no próximo domingo e nos próximos anos. O atacante tem apenas 183 partidas como atleta profissional, mas mostrou o suficiente para estar entre os principais nomes da atual geração do futebol.