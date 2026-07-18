A Copa do Mundo verá, neste domingo (19), a Espanha bicampeã ou a Argentina tetracampeã. Uma das seleções vai festejar a nova conquista. A decisão do Mundial de 2026 é inédita e será disputada a partir das 16 horas (de Brasília), no estádio Metlife, em Nova Jersey (EUA).\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nA final neste ano é apenas a segunda que a Espanha disputará em 17 participações. Na única aparição até então, em 2010 na África do Sul, os espanhóis conquistaram o título após superar a Holanda.\nEm caso de título, a Argentina pode igualar Alemanha e Itália com quatro conquistas e encostar no Brasil no ranking dos maiores campeões da Copa do Mundo. A albiceleste já disputou o Mundial em 19 ocasiões e chegou à final em sete oportunidades, contabilizando a edição deste ano. Eles são tricampeões, o último título foi na edição de 2022 no Catar e também possuem três vices.