A Copa do Mundo 2026 começa nesta quinta-feira (11) com novidades, começando pela quantidade de participantes (48 seleções) e sediada em três países diferentes: Estados Unidos, México e Canadá, este último sede pela primeira vez. Com mais participantes, o Mundial teve o tempo de competição ampliado (39 dias) e a mudança de fórmula de disputa. Os finalistas jogam oito vezes, um jogo a mais do que as últimas edições (1974 a 2022).\nEntre as 48 seleções, há quatro estreantes: Cabo Verde, Uzbequistão, Jordânia e Curaçau. Das campeãs anteriores, a única ausência é da Itália (campeã em 1934, 1938, 1982 e 2006). Uruguai, Alemanha, Brasil, Inglaterra, Argentina, França e Espanha estão firmes na briga por outra conquista.\nNão é novidade o Mundial ser disputado em mais de um país - o Brasil foi pentacampeão (2002) na Copa do Japão e da Coreia do Sul, a chamada Copa da Ásia. Mesmo que agora três países sejam sedes, a maior parte do torneio será nos Estados Unidos. Como curiosidade, nas três vezes em que a Copa foi organizada pelos mexicanos e norte-americanos, os sul-americanos reinaram: o Brasil foi tri no México (1970) e tetra nos Estados Unidos (1994), enquanto a Argentina ganhou a segunda Copa disputada no México (1986).