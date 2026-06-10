Pela terceira Copa do Mundo consecutiva, a arbitragem brasileira terá representantes de Goiás entre os profissionais escolhidos pela Fifa. O árbitro Wilton Pereira Sampaio, de 44 anos, e o assistente Bruno Pires, de 40 anos, estão entre os nove profissionais do Brasil que vão atuar no Mundial que será disputado no Canadá, Estados Unidos e México.\nA dupla goiana, inclusive, foi escalada para o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026, entre México e África do Sul, nesta quinta-feira (11), a partir das 16 horas, no Estádio Azteca, na Cidade do México. O outro assistente será Bruno Boschilia, do Paraná. Não falta experiência para Wilton Pereira Sampaio e Bruno Pires. Esse fator pode pesar para que os goianos possam ser ainda mais utilizados na Copa de 2026 em comparação com os últimos Mundiais.