Paulo Nunes espera mais do “talento individual” do que do coletivo do Brasil\nA seleção brasileira terá de superar dificuldades na Copa, como o tempo reduzido de preparação. Assim, terá de apostar no talento individual de alguns nomes, como Vini Júnior e Raphinha, para evoluir dentro do torneio. É dessa forma que Paulo Nunes, goiano de Pontalina e campeão da Copa América (1997) pelo Brasil, espera que a seleção entre na competição. “É difícil falar num jogo mais elaborado, mais coletivo com praticamente seis dias de treino. Então, a possibilidade é muito no jogo individual, pelo talento, a força e a qualidade do futebol brasileiro”, acredita.\nAlém da dupla Vini Júnior e Raphinha, Paulo Nunes aposta no mais badalado nome brasileiro, mas em fase de recuperação. “Temos o Neymar, mas é uma incógnita. Não se sabe se estará apto a jogar. Neymar, para mim, é o jogador mais diferenciado desta seleção. A torcida é para ele voltar o mais rápido possível, principalmente na parte física”, diz. “Qualidade e genialidade são com ele”, acrescenta.