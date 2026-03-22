-Vídeo - Chapéu com ventilador solar (1.3389270)\nNem só as motos chamaram a atenção na MotoGP em Goiânia. Isso porque um espectador, usando um chapéu diferente, também atraiu muitos olhares na arquibancada do autódromo. Acontece que o produto possui ventilador movido a energia solar. O "flagrante" já acumula mais de quatro milhões de visualizações apenas em uma rede social (assista acima).\nO vídeo, publicado na última sexta-feira (20), dura apenas alguns segundos, mas é o suficiente para despertar a curiosidade dos internautas com o chapéu. "Onde que compra um desses?", questionou o autor das imagens.\nA postagem possui quase 60 mil curtidas e mais de 1,4 mil comentários. "Os gringos com calor"; "Meu sobrinho recém-nascido mandou perguntar onde compra"; "Meu cachorro quer saber onde compra"; e "Chapéu com ventilador, essa é novidade" foram algumas das reações bem-humoradas ao vídeo.