O Atlético-GO regularizou, nesta terça-feira (4), os primeiros reforços após se livrar do transfer ban que impedia o clube de inscrever jogadores.\nO lateral esquerdo Yuri Silva, os volantes Netinho e Henrique Freitas e os atacantes João Pedro e Gustavo Maia foram os primeiros a terem os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.\nO Atlético-GO tem nove jogadores contratados para aparecer no BID. Nas próximas horas ou dias, os reforços vão sendo regularizados.\nComo foi o transfer ban\nO clube rubro-negro se livrou da punição na última sexta-feira (31) após pagamento da dívida com o atacante Alejo Cruz. O POPULAR apurou que o pagamento foi feito à vista. O nome do time rubro-negro foi retirado da lista de equipes brasileiras com transfer ban ativo na Fifa no início da noite.\nO Atlético-GO estava impossibilitado de regularizar jogadores por três janelas de transferências. A primeira janela incluída na punição começou no dia 20 de junho.